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برلمان

عضو دفاع النواب يتحفظ على مقترح استغلال المحبوسين في العمل خارج السجون

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
السجون فى مصر
السجون فى مصر
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ماجدة بدوى
رفض اللواء مليجي فتوح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، المقترح الذي تقدمت به النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب ، لتوجيهه للحكومة، بشأن استغلال طاقة المساجين فى التنمية وقيامهم بالعمل فى تنظيف الشوارع  والسكك الحديد " .

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي  في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن نزول السجناء للعمل فى الشارع يحتاج إلى قوات تأمين كبيرة بحيث يتم تأمينهم أثناء العمل حتي لا يهرب السجناء أو تعرض حياة المواطنين للخطر .

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن جميع النزلاء فى السجون يتم تدريبهم فى ورش ومصانع السجون وبها أحدث الألات والمعدات على أعلى مستوي ومنها تصنيع المواد الغذائية والاثاث والمنتجات الجلدية والمنتجات الزراعية وهناك معارض للسجون باسعار رمزية وجودة منتج عالية ومضمون الصنع.

وقد أعلنت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لتوجيهه للحكومة، بشأن استغلال طاقة المساجين فى التنمية.

واكدت "متى" لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المساجين داخل مصر لديهم جرائم مختلفة منها الخطيرة ومنا غير الخطيرة ومن الممكن استغلال طاقاتهم فى التنمية والعمل سواء كان فى السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع وغيرها من المجالات الاخرى.

واوضحت النائبة، أنه على حسب خطورة الجريمة يمكن توزيع مهام العمل عليهم فالمساجين غير الخطرين من الممكن أن يعملوا في مجالات السكك الحديدية أو لتنظيف الشوارع تحت رقابة الدولة، أما الآخرون الخطرون فمن الممكن أن يعملوا داخل مصانع مغلقة او مزارع  تحت رقابة الدولة أيضا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن بعد أن يأخذوا أماكنهم فى العمل؛ تكون هناك رقابة قوية عليهم من جانب الحكومة، وتابعت النائبة حديثها:" المساجين يشتغلوا بدل ما يدمروا فى البلد وهناك دور كبرى استغلت المساجين فى هذه الأمور".
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