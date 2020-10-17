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برلمان

برلمانية تطالب بحملات توعية ضد ظاهرة إدمان المخدرات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:33 م
ادمان المخدرات
ادمان المخدرات
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القسم السياسي
طالبت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بحملات توعية مكثفة في مختلف المحافظات ضد ظاهرة إدمان المخدرات أو تعطيها، مشيدة بدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي واصل تنفيذ حملة طرق الأبواب؛ لتوعية الأسر بحى الأسمرات. 

وأكدت "ثابت"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة تسعى للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود مثل هذه الظواهر. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشباب هم قاطرة المستقبل ويجب حمايتهم من الأشياء التي قد تتسبب في تعرض مستقبلهم للخطر. 

يذكر أن  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد واصل تنفيذ حملة طرق الأبواب؛ لتوعية الأسر بحى الأسمرات، بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى؛ بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.

وقالت "القباج"، إنه جارٍ تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان عبر زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، خاصةً الشباب والمراهقين، وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة  الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة، واستفاد من هذه الخدمة 6066 أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة  تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة  من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءا يوميا، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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