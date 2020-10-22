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رياضة

رباعي الإسماعيلي يغيبون عن التدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:32 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، تدريباته مساء اليوم الخميس، بعد راحة استمرت أسبوعًا فور الفوز على أسوان الخميس الماضي في الدوري.

ويبدأ الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة فريق الزمالك الإثنين المقبل، في آخر مواجهة للدراويش خلال مسابقة الدوري العام لهذا الموسم.

وغاب عن مران الفريق أحمد أيمن للعلاج وإبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم والعراقي همام طارق، إضافة إلى استمرار غياب باهر المحمدي بسبب فترة علاجه التي تستمر ٥ أشهر للعلاج.

وشهد المران تدريبات خفيفة لأحمد مدبولي حول  الملعب استعدادًا للمواجهة الهامة والمرتقبة.

وعاد محمد حمدي ذكي لتدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء فترة علاجه من إصابته بشد في الخلفية.

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