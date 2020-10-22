أهلي جدة يفوز على الوحدة بهدف في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة بالنادي أهلي جدة، فوزًا على الوحدة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".





وأحرز الروماني ألكساندرو ميتريتا هدف الأهلي في الدقيقة 73، بعد تمريرة حاسمة من لوكاس ليما، ليوقع ميتريتا على أول أهدافه في دوري المحترفين، بعد 11 دقيقة من مشاركته الأولى بديلًا بقميص الأهلي.





وحقق الأهلي انتصاره الثاني تواليًا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويصعد لصدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثامن.