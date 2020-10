أحمد مالك أحدثهم| تعرف على أبرز فنانين مصريين شاركوا في أفلام عالمية

استطاع الفنان الشاب أحمد مالك ، أن يحجز مقعدا وسط النجوم العالميين، من خلال مشاركته فى أفلام عالمية، وهو ما يؤكد أن النجوم المصريين لا يزالون على الخريطة العالمية، ولم يكن أحمد مالك الأول والأخير، ولكن هناك عددا من النجوم الذين سبقوه منهم الفنان عمر الشريف وعمرو واكد، وخالد النبوي وخالد أبو النجا ، صدي البلد رصد في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم.









أحمد مالك







شارك الفنان أحمد مالك بفيلمه The Furnace للمخرج الاسترالي رودريك ماكاي خلال مهرجان الجونة، الذي أطلق من فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ونال الفيلم عرضا كامل العدد، كما حصد إشادة العديد من النقاد.



جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة ذا هوليوود ريبورتر الشهيرة: "كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية"، بينما أشاد به الناقد إريك كون من موقع إندي واير قائلا: "لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان".





عمر الشريف





يعد الفنان العالمى عمر الشريف من أكثر الممثلين الذين دخلوا العالمية وبدأت قصة "الشريف" مع السينما العالمية عام 1962 حين قدم دور "الأمير على" فى فيلم "لورانس العرب"، Lawrence of Arabia ، ومنذ السنة الأولى كانت انطلاقته القوية، واستطاع خطف الأنظار في "لورانس العرب"، لدرجة جعلت اسمه يطرح ضمن ترشيحات جائزة "الأوسكار" لأفضل دور مساعد عن دوره بالفيلم، وكان أول فنان عربي يتم ترشيحه لتلك الجائزة.



وتوالت مسيرة عمر الشريف في السينما العالمية منذ بداية الستينات، وقدم 3 أفلام عام 1964، وفيلمان عام 1965 منهما "الدكتور جيفاغو" Doctor Zhivago، وحاز على جائزة "الجولدن جلوب" عن دوره في الفيلم، ومنذ هذا العام كان موجود بقوة في السينما العالمية، وبدأ في حجز مكانا جيدا بهاو قدم عمر الشريف ما يقرب من 100 فيلم أجنبي.



عمرو واكد





بدأ مشوار عمرو واكد إلى العالمية عام 2005، حين قدم دور "محمد شيخ عجيزة"، إرهابى عربى فى فيلم "سريانا" Syriana، أمام الممثل العالمى جورج كلوني، وحاز الفيلم على جائزة "الأوسكار"، وأمام هالى بيرى وهيو جاكمان، قدم فيلم "الرجال إكس: الموقف الأخير"، X-Men: The Last Stand، عام 2006، ثم جاءت مشاركته القوية في مسلسل "بيت صدام" House of Saddam، عام 2008، عن فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وقدم فيه دور حسين كامل، زوج ابنة صدام، ورئيس الحرس الجمهوري.



وأثار هذا العمل جدلا واسعا في مصر، بسبب مشاركته فى المسلسل، رغم أن بطله الرئيسى إسرائيلى الجنسية، وقدم دور صدام حسين، ما رآه البعض تطبيعا من الفنان المصري مع ممثل إسرائيلي، كما أن الفيلم واجه انتقادات عربية بسبب ما وصفوه بتعمد اختيار ممثل إسرائيلى للقيام بدور صدام حسين.



وفي عام 2010 شارك فى الفيلم الإيطالى "الأب والغريب"، من بطولة اليساندرو جاسمان، كسينيا رابوبورت، وفي عام 2012 قدم دور البطولة في الفيلم الإنجليزي "صيد السلمون في اليمن"، Salmon Fishing in the Yemen، الفيلم تدور قصته حول "شيخ يمني مهووس بسمك السلمون، يطلب من عالم بريطاني نقل سمك السلمون إلى صحراء اليمن، كي يتكاثر بإحدى مزارع تربية الأسماك أو البحيرات المتواجدة في قلب الصحراء، الأمر الذي يدفع الحكومة البريطانية لمتابعة التجربة التي تراها فرصة من أجل حدوث طفرة بتلك المنطقة، وسط تولي إحدى مسؤولات الحكومة البريطانية أمر متابعة تلك التجربة".



جميل راتب



استطاع الفنان الراحل جميل راتب بإتقانه للغة الفرنسية، أن تكون بمثابة جواز سفر للعالمية، حيث إنه بدأ التمثيل في الخارج مع فرقة مسرحية فرنسية، عندما كان يعيش في فرنسا، وفي عام 1951، جاء إلى مصر مع الفرقة الفرنسية الكوميدية "فرانسيز"، التي كان عضوا فيها، لتقديم عروض مسرحية متنوعة، وشارك في عرض مسرحية "الوريث" مع تلك الفرقة الفرنسية عام 1952، كما شارك فى عدد من الأفلام الفرنسية، حيث قدم 7 أفلام فرنسية، وشارك بدور صغير، عام 1962، في الفيلم الأمريكي الشهير" Lawrence of Arabia " مع الفنان عمر الشريف، وعاد إلى مصر وبدأ المشاركة السينمائية بها في السبعينات.



خالد النبوي



استطاع الفنان خالد النبوى، خريج معهد الفنون المسرحية، أن يتبع نهج الفنان العالمى عمر الشريف، بوصوله السينما العالمية، وتقلده عددا من الجوائز عن السينمائية العالمية عن أبرز أعماله، حيث حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم "المهاجر" كما شارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قاده جيش صلاح الدين وبطولة فيلم "المواطن The citizen" عام 2012، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية الأخرى، والمسرحية وآخرها العرض المسرحى"كامب ديفيد" فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى جسد فيها شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك على واحد من أكبر وأهم المسارح هناك وهو مسرح" old globe"، حيث تتناول المسرحية الأحداث الحقيقية لمؤتمر كامب ديفيد عام 1978، وما دار بين الرئيس جيمى كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، والرئيس المصرى أنور السادات، وأسرار المفاوضات التى جرت بينهم لمحاولة لخلق السلام فى الشرق الأوسط.



خالد أبو النجا



كان للفنان خالد أبو النجا تجارب سينمائية في السينما العالمية، فهو شارك في الفيلم الأمريكي الكندي "Civic Duty"، حيث جسد فيه طالب جامعى عربى ذهب للدراسة فى كندا ليجد نفسه جارا لأحد المهووسين الذين يخافون من العرب ويصفهم بالإرهابيين، لتبدأ معاناته كضحية للإعلام المسيء للعرب.