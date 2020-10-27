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أخبار العالم

إيمي باريت تؤدي اليمين الدستورية أمام ترامب.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أدت إيمي كوني باريت، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، وذلك عقب الموافقة على تعيينها في المحكمة العليا الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. 

ووصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعيين إيمي باريت في المحكمة العليا الأمريكية، باليوم التاريخي في الولايات المتحدة. 

جاء ذلك خلال حفل تنصيب إيمي باريت، وأداءها اليمين الدستورية أمام ترامب في حديقة البيت الأبيض، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها. 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين القاضية إيمي كوني رايت، في المحكمة العليا؛ وذلك عقب حصولها على موافقة 52 جمهوريا، فيما رفض جميع الديمقراطيين بالمجلس، قرار التعيين.

وأعلنت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، موافقتها على مرشحة ترامب للمحكمة العليا، بينما قاطع الديمقراطيون الجلسة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.

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