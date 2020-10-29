لا يمت للإسلام ولا نبي المحبة بصلة.. الحريري يعلق على حادث مدينة نيس الفرنسية





أدان رئيس الوزراء اللبناني ، سعد الحريري ، الهجوم الذي وقع بالقرب من إحدي كنائس فرنسا واسفر عن مقتل 3 اشخاص حث : أشد الادانة والاستنكار للهجوم الاجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.





وعبر تويتر قال الحريري : الارهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للاسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية واخلاقية وانسانية!"



