بايدن ينتهي من تشكيل فريق عمل لمواجهة أولى أزمات إدارته

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، تشكيل فريق طبي للبدء في مواجهة فيروس كورونا المستجد في أمريكا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص هناك.
وأصدر بايدن بيانًا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، قال فيه إنه "يهنئ السيدات والرجال الرائعين الذين ساعدوا على إنتاج هذا الاختراق وإعطائنا سببًا للأمل".
وأضاف: "في الوقت نفسه، من المهم إدراك أن نهاية الحرب ضد كورونا لا تزال مستمرة لشهور".
وأشار بايدن إلى أن الأخبار الجديدة تشير إلى أن اللقاح سيحصل على الموافقة في وقت متأخر من الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه في حال تحقق ذلك وتم تطعيم بعض الأمريكيين في وقت لاحق من العام الجاري، فإنه سنتظر الكثيرون لأشهر إضافية للحصول على اللقاح.