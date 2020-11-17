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تعليم

جوالة حقوق سوهاج تحقق المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
الادارة العامة لرعاية
الادارة العامة لرعاية الشباب
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أنغام الجنايني
حصل فريق جوالة كلية الحقوق بجامعة سوهاج على المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت، والتي نظمتها إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات المسابقة الفنية الكشفية الأولى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م. 

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، إن المسابقة الكشفية لجوالي الكليات تتضمن العديد من الأنشطة التي تساهم في تنمية شخصيات الطلاب بمختلف الجوانب البدنية، العقلية، الروحية، الاجتماعية والنفسية، وكذلك مساعدة الطلاب على إطلاق جميع حواسهم والكشف عن ميولهم ورغباتهم ومحاولة تنميتها، لافتًا إلى أن إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة تتيح أمام الطلاب الفرصة للاستكشاف والبحث والاستمتاع بالعمل اليدوي، وذلك من خلال معرفتهم بالأدوات والخامات الفنية التي يتم التعامل معها. 


وأوضح صبري إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن مسابقة الرسم على الأسفلت أقيمت بهدف تشجيع الطلاب على التفكير والابتكار، إلى جانب إبراز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الفنية وحثهم على المشاركة في مشاريع الخدمة العامة، الأمر الذي يساهم في دعم وتنمية المهارات والاتجاهات الإيجابية لديهم، وتحقيق التوازن النفسي بين الفرد والمجتمع. 

وأضاف حمادة حبارير، مدير نشاط الجوالة والخدمة العامة، أنه تم توفير كافة الخامات والأدوات الفنية التي استخدمها الطلاب بالمسابقة، وشملت المسابقة محورين، الأول تنفيذ شعار للكلية، والثاني رسم تصميم خاص بنشاط الجوالة، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة انتهت بفوز كل من فريق كلية الحقوق بالمركز الأول، فريق كلية التجارة بالمركز الثاني، وفريق كلية التمريض بالمركز الثالث. 
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