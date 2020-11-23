إزاي تحافظ على بطارية سيارتك في الشتاء؟

مع بداية فصل الشتاء تتعرض الكثير من بطاريات السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال ، وينتج ذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل كبيرة ، وهذا يؤثر بالسلب على المكونات الداخلية للبطاريات في الصيف عن طريق استخدام المكيف ، والتجهيزات الكهربائية



ومن أجل الحفاظ على البطارية من التلف في الشتاء ، قدم نادي السيارات الألماني نصائح هامة لكيفية العناية بالبطارية والحفاظ عليها من الأعطال.



ونصح الخبراء الالمان بضرورة الحفاظ على جسم البطارية ، والاقطاب بالإضافة مشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان ، حيث أن الصدأ وتسرب التيار من البطارية من أبرز العوامل التي تسبب في ضعفها وتعرضها للتلف.



كما كشف الخبراء عن الطريقة الصحيحة لتنظيف البطارية من الاملاح المتراكمة فوق الأقطاب ، وذلك عبر استخدام ورقة صنفرة ناعمة ثم تنظيفها بقطعة قماش جافة ، ثم يضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل ، مع مسح جسم البطارية بقطعة قماش مبللة.



ونصح الألمان بصورة غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة وذلك قبل البدء في تشغيل المحرك ، لان محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.



كما أشار الخبراء إلى أن سبب ضعف البطارية تتمتع السيارات الحديثة بالعديد من التجهيزات ، والانظمة المتطورة ، والتي تستهلك التيار حتى في حال توقف السيارة.



كما أن بعض الطرازات الفاخرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكم منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة.



يذكر أن يجب الحفاظ على نظافة البطارية بصورة دائمة، وذلك عن طريق منع الأملاح والسوائل الكيميائية والأتربة من التكون على الكابلات، وهو ما يجنب البطارية من حدوث قصر في دوائرها يؤدي لتعطلها في النهاية.



بعض قائدي السيارات أثناء الانتظار يقوم بغلق تشغيل المحرك مع بقاء المكيف في وضع التشغيل أو يقوم بتشغيل المصابيح والألعاب على الشاشات الداخلية، هذه الأفعال تتسبب في نفاذ طاقة البطارية وتضعفها.



تعرض السيارة المستمر لأشعة الشمس الشديدة أثناء الصيف يعمل على زيادة تبخر المياه من خلايا البطارية حتى وان كانت مغلقة بإحكام، وهو ما يظهر تأثيره مع قدوم فصل الشتاء حين لا تستطيع البطارية تشغيل محرك السيارة، لذا يجب تجنب تعرض السيارة لأشعة الشمس لفترات طويل



