AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

احذر من تأثير درجة الحرارة على بطارية السيارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
Advertisements
أماني نوار
إذا شعرت بحرارة الصيف فأن بطارية سيارتك أيضا تشعر بها وترتفع درجة حرارتها  بشكل كبير ، خاصة مع وجودها بجوار الموتور أسفل غطاء المحرك ، كما  أن البطارية تحتاج إلى تغيير دوري بشكل يومي خاصة مع درجات الحرارة المفرطة .


وأكد الخبراء أن البعض يتهم الحرارة المنخفضة بتقصير عمر البطارية ، والعكس صحيح ان مشاكل البطارية تبدأ مع الحرارة المنخفضة  الا أن الحرارة العالية هي السبب الرئيسي في تلف البطارية .


واوضح الخبراء ان درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على زيت المحرك التي تجعلها أكثر سمكا ، وهذ الأمر يجعل المحرك أقل قدرة على الأستجابة فيتم استهلاك الكثير من الشحنة الكهربائية .

ولكن الحرارة العالية تعمل على تبخير السائل داخل البطارية ، لذلك يتناقص بشدة مع الصدأ على أطراف البطارية فيعمل على صعوبة تدفق التيار .

ولكن الظروف الاخرى تشمل الخاصة بالبطارية عدد الكيلو مترات ، وعمر السيارة ، أما انظمة الترفيه داخل السيارة ، والمصابيح ونظام الإضاءة ، وهل السيارة تستهلك كمية كبية كبيرة من الكهرباء أم لا؟ .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل 4 طرق لإعداد بطارية سيارتك لحرارة الصيف

تعرف على أفضل سائل لتبريد محرك سيارتك

كيف تقوم بقياس قوة بطارية السيارة بنفسك

كيف تحافظ على بطارية سيارتك لتبقى معك أطول فترة ممكنة

تعرف على الفرق بين الزيوت المعدنية والتخليقية.. وأيهما أفضل لسيارتك.. فيديو

ترشيحاتنا

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

السراج يعلن الاستقالة من منصبه نهاية أكتوبر المقبل

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف