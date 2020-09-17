احذر من تأثير درجة الحرارة على بطارية السيارة

إذا شعرت بحرارة الصيف فأن بطارية سيارتك أيضا تشعر بها وترتفع درجة حرارتها بشكل كبير ، خاصة مع وجودها بجوار الموتور أسفل غطاء المحرك ، كما أن البطارية تحتاج إلى تغيير دوري بشكل يومي خاصة مع درجات الحرارة المفرطة .





وأكد الخبراء أن البعض يتهم الحرارة المنخفضة بتقصير عمر البطارية ، والعكس صحيح ان مشاكل البطارية تبدأ مع الحرارة المنخفضة الا أن الحرارة العالية هي السبب الرئيسي في تلف البطارية .





واوضح الخبراء ان درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على زيت المحرك التي تجعلها أكثر سمكا ، وهذ الأمر يجعل المحرك أقل قدرة على الأستجابة فيتم استهلاك الكثير من الشحنة الكهربائية .



ولكن الحرارة العالية تعمل على تبخير السائل داخل البطارية ، لذلك يتناقص بشدة مع الصدأ على أطراف البطارية فيعمل على صعوبة تدفق التيار .



ولكن الظروف الاخرى تشمل الخاصة بالبطارية عدد الكيلو مترات ، وعمر السيارة ، أما انظمة الترفيه داخل السيارة ، والمصابيح ونظام الإضاءة ، وهل السيارة تستهلك كمية كبية كبيرة من الكهرباء أم لا؟ .



