التأكد من سلامة البطارية .. 5 نصائح عند شراء سيارة كهربائية

حظيت السيارات الكهربائية باهتمام العديد من الأفراد في الآونة الأخيرة بسبب التكنولوجيا المتوفرة فيها، وقدرتها على الحفاظ على الهواء النقي بكونها صديقة للبيئة، فضلًا عن سعرها القليل المتوفر في أيادى الجميع.





من أبرز مميزات السيارة الكهربائية انها يتوافر بها العديد من الإمكانيات وصيانتها لا تتكلف الكثير من الأموال، كما أنها تحتوي على أنظمة القيادة الذاتية، كما أنها تتمتع بالفخامة والأناقة من حيث المظهر.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري ابرز النصائح عند شراء سيارة كهربائية لمعرفة الخطوات اللازمة.





- قبل شراء السيارة الكهربائية، احرص على أن تكون مدرك تمامًا المسافة التي تقطعها تلك السيارة عند الشحن كل مرة.





- التأكد من فترة ضمان السيارة من الحين للآخر.





- تعرف على المواصفات الأساسية المطلوبة في السيارة مثل أنظمة السلامة والأمان وأنظمة منع الانزلاق والتحكم بالدفع.









- الاهتمام بهذه النصيحة، لأن بعض الشركات توفر محطات شحن في المواقف العامة وتعتبر نقطة إيجابية ينبغي النظر فيها.





- التعرف على مواصفات البطارية بشكل دقيق.



