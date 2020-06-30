احذر.. 8 علامات تشير إلى تلف البطارية

البطارية من الأجزاء الهامة في السيارة ويترتب على تلفها أو عطلها الكثير من المشاكل أبرزها توقف السيارة المفاجئ وعدم القدرة على السير، تنقسم البطارية إلى نوعين الجاف والسائل، والأخير يحتاج إلى صيانة دورية لتفادي عطل السيارة





ومن أكثر اللحظات التي تزعج قائد السيارة هو عدم تشغيلها في الصباح الباكر، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي على عطل السيارة المفاجئ.





1- تراكم الأتربة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف البطارية، فضلًا عن عدم إحكام ربط الكوابل بطريقة صحيحة.





2- تآكل قطبي البطارية بسبب زيادة الأملاح والمواد الكيمائية عليها.





3- خروج رائحة غير مستحبة من البطارية.





4- صعوبة في تشغيل المحرك، لا يشتغل إلا بعد عدة محاولات.





5- من العلامات التي تنبهك على قرب انتهاء وتلف البطارية، هو إضاءة لمبة حمراء في التابلو.





6- التغيير الملحوظ في شكل البطارية ووجود انتفاخ بها.





7- الاهتمام الزائد يحدث المشاكل، من أبرز المشاكل التي تحدث هو الشحن الزائد للبطارية.



