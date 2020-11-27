ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجل باتشيكو يدعم والده من مدرجات استاد القاهرة أمام الأهلي .. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود - عدسة حسن العمدة
تواجد نجل المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، في مدرجات استاد القاهرة، من أجل مساندة والده، في المباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والتقطت عدسات صدى البلد، لقطات لنجل باتشيكو أثناء تواجده في مدرجات ستاد القاهرة، من أجل دعم والده في المباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - إسلام جابر

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بـ الدوري

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب

أكرم عبد المجيد: فوز الأهلي على الوداد حافز للزمالك أمام الرجاء

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

باتشيكو يستقر على قائمة الزمالك للقاء نادي مصر

فرجاني ساسي يصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

شكاوى المواطنين.. بكرى: اللي بيشتغلوا مع وزيرة الصحة يا ريت يعبرونا.. فيديو

وصول الزمالك لاستاد القاهرة بـ حافلتين .. فيديو

وسام العابدي: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

لن ينتهي بالتعافي.. علامة يتركها كورونا في الجسم حتى الموت

بدون مفاجآت .. تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك بنهائي القرن

الزمالك وطاقم التحكيم يعاينان ملعب مباراة نهائي القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتأهيل الطفل نفسيا خلال موجة كورونا.. طرق لحماية نفسك لو هتشوف الماتش على القهوة

بالأحمر النارى .. رنا سماحة تثير الجدل بجمالها بصورة على إنستجرام

شيفروليه تطرح تراكس 2021 chevrolet trax الجديدة كليا.. صور