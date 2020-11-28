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محافظات

بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية
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أحمد بسيوني

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية جهودها لشفط وتصريف مياه الأمطار بعد انتهاء نوة المكنسة والتي أدت إلى غرق العديد من الشوارع في مختلف الأحياء شرق وغرب المحافظة.


ففي حي العامرية ثان، برئاسة محمود بريك، تابع عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى، أعمال شفط إزالة وشفط مياه الأمطار، حيث تم شفط مياه الأمطار من منطقة الكابلات والناصرية ومربع الورش، وبطريق الكافوري، عند صينية الهوارية أمام مطعم الجراري، وأمام المركز الدولي بمدخل الناصرية القديمة، وفي قرية العراق.


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وفي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، قامت إدارة الصرف الصحي بمتابعة رفع تجمعات مياه الأمطار من شارع خلف الوكالة وتسليك الخط الرئيسي خلف مسجد ابوعرام شارع عادل المصري.


وقامت إدارة التدخل السريع بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بأعمال السحب الفوري لمياه الأمطار بمنطقة نجع العرب، وتم سحب المياه من كل من شارع 2 وشارع 3 وشارع 4 وشارع 7 بنجع العرب.


كما تم سحب تجمعات مياه الأمطار مدخل بشاير الخير 3 بالطريق الدولي القباري السريع.


وأكدت المهندسة سحر شعبان أنه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق التام مع كل الجهات وصرف صحي غرب للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه والاستجابة الفورية لأي شكوى من وجود أي تراكمات للمياه بنطاق الحي.


وفي حي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، تم إنشاء ٣ شنايش بشارع مصطفى كامل أمام عزبة الشامي وربطها على المطبق العمومي للقضاء على مشكلة تجمع مياه الأمطار والصرف الصحي بالمنطقة، وذلك فى إطار الاهتمام بضرورة إيجاد حلول هندسية لمشكلة تجمع مياه الأمطار والصرف الصحي في شارع مصطفى كامل أمام مدخل العزبة.


كما تم الدفع بعدد خمس سيارات شفط تم من خلالهم  شفط المياه بشارع 45  قبلي بجوار الكنيسة، وشفط المياه بشارع مصطفى كامل أمام شارع مدرسة القدس، وشفط المياه بشارع عزبة البحر، وذلك بالتنسيق مع ادارة التنمية الريفية واستجابة لشكاوى السادة المواطنين، فضلًا عن استمرار أعمال التسليك بشنايش شارع مصطفي كامل باستخدام العربة المدمجة.


وفي استجابة سريعة لشكاوي أهالي الفلكي تم بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالدفع بالسيارة المدمجة فى شارع ١٩ و٢٢ و٢٣ و٢٤ من شارع ١٠ السوق الفلكى للتسليك وعلاج السدد الموجود.


وفي حي ثان المنتزه، تابع رئيس الحي اللواء أشرف بهجت أعمال محطات الصرف الصحي، ووجه بمراجعة تطهير شنايش الأمطار لزيادة طاقتها، بحضور مسؤولي الصرف الصحي وممثلي الجهات التنفيذية.


وشدد بهجت خلال متابعته للأعمال القائمة على ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق الحي ومراجعة كل الشنايش والمطابق والمتابعة اللحظية لها للتيسير على المواطنين.

بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
بعد انتهاء نوة المكنسة.. أحياء الإسكندرية تواصل جهودها لإزالة تجمعات مياه الأمطار
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