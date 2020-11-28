نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان خدمة الصناعة.. رسالة وهدف

تنظم نقابه المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشـام سعــودي رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفـــــى ندوة "خدمة الصناعة .. رسالة وهدف"، وذلك غدا السبت فى السادسة مساءا بمقر النقابة بالشاطبى.
ويحاضر في الندوة الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
ويقول الدكتور حســـن لطفـــــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تأتى فى إطار الإهتمام بتطوير الصناعات الوطنية وتنمية الصادرات المصرية.
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وأضاف أن اللقاء سيناقش تحديات تنمية الصناعة المصرية، ومنهجية وأساليب تطوير الصناعات الوطنية، وتطوير التعليم الفني على المستوى المحلي والعربي، ودور مجمع خدمة الصناعة في خدمة وتنمية المجتمع بالإضافة إلى تناول اهداف مسابقة شباب مصر لتنمية المهارات.
وأكد على أن هناك إلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل القاعة كما أنه سيتم بث الندوة عبر صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك لكى تصل لعدد كبير من المهندسين.
وقد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفـــــى، ندوة بعنوان "صناعة التشييد وتكنولوجيا نمذجه معلومات البناء BIM" يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر الجارى بقاعة مؤتمرات النقابة.
وحاضر فى الندوة الدكتورة شيماء عاشور، المهندس اسلام خليل، المهندس سليم بدوى والمهندس معتز ايهاب، خبراء تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء BIM.
وقال الدكتور حســـن لطفـــــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اللقاء تناول صناعة التشييد وإستخدامات تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء ومناقشة كيفية بدء تطبيق منهجية نمذجة معلومات البناء (BIM) في صناعة التشييد والبناء المصرية.
وأضاف أن اللقاء ناقش أيضا إستخدام تكنولوجيا BIM في المدن الذكية الجديدة في مصر، ودور إدارة معلومات البناء (BIM) في إنجاز المباني المستدامة في مدينة العلمين الجديدة، وتأثير التكنولوجيا الحديثة (BIM) على التعليم الهندسي الذكي، بالإضافة إلى تناول أهمية تكنولوجيا (BIM) لمهندسي الإنشاءات والعمارة والكهرباء والميكانيكا.
وأشار إلى أن اللقاء طرح عشرة معلومات وعناصر مهمة عن تكنولوجيا (BIM)، وأيضا الكود المصري لتكنولوجيا (BIM).