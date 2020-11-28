نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان خدمة الصناعة.. رسالة وهدف

تنظم نقابه المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشـام سعــودي رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفـــــى ندوة "خدمة الصناعة .. رسالة وهدف"، وذلك غدا السبت فى السادسة مساءا بمقر النقابة بالشاطبى.





ويحاضر في الندوة الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.





ويقول الدكتور حســـن لطفـــــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تأتى فى إطار الإهتمام بتطوير الصناعات الوطنية وتنمية الصادرات المصرية.









وأضاف أن اللقاء سيناقش تحديات تنمية الصناعة المصرية، ومنهجية وأساليب تطوير الصناعات الوطنية، وتطوير التعليم الفني على المستوى المحلي والعربي، ودور مجمع خدمة الصناعة في خدمة وتنمية المجتمع بالإضافة إلى تناول اهداف مسابقة شباب مصر لتنمية المهارات.

وأكد على أن هناك إلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل القاعة كما أنه سيتم بث الندوة عبر صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك لكى تصل لعدد كبير من المهندسين.





وقد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفـــــى، ندوة بعنوان "صناعة التشييد وتكنولوجيا نمذجه معلومات البناء BIM" يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر الجارى بقاعة مؤتمرات النقابة.