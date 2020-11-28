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فن

بيومي فؤاد ينفي إصابته بفيروس كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:40 م
الفنان بيومى فؤاد
الفنان بيومى فؤاد
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شروق حمدى
نفى الفنان بيومي فؤاد ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" للقائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدًا أنه في تصوير أحد أعماله حاليًا، وأجرى أكثر من مسحة للاطمئنان على صحته فور عودته من شرم الشيخ، والحمد لله كانت المسحات سلبية.

يذكر أن النجم بيومي فؤاد كان قد تم تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وحصل على درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وخصص له مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تجربته المسرحية بشكل خاص وتجربته في عالم الفن منذ الدراسة وحتى النجومية.
نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت". 

ويبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.

وتظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

يذكر ان اخر اعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين"و تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".

ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.


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