بيومي فؤاد ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى الفنان بيومي فؤاد ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" للقائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدًا أنه في تصوير أحد أعماله حاليًا، وأجرى أكثر من مسحة للاطمئنان على صحته فور عودته من شرم الشيخ، والحمد لله كانت المسحات سلبية.
يذكر أن النجم بيومي فؤاد كان قد تم تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وحصل على درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وخصص له مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تجربته المسرحية بشكل خاص وتجربته في عالم الفن منذ الدراسة وحتى النجومية.
يذكر أن النجم بيومي فؤاد كان قد تم تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وحصل على درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وخصص له مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تجربته المسرحية بشكل خاص وتجربته في عالم الفن منذ الدراسة وحتى النجومية.