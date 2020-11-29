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رياضة

عودة كريم بنزيما لـ ريال مدريد قبل مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:32 م
لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
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مجدي سلامة
تلقى عشاق نادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة قبل مواجهة نادي شاختار الأوكراني في إطار الجولة الخامسة من دوري ابطال أوروبا تفيد بعودة الفرنسي كريم بنزيما إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وظهر كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد في التدريبات الجماعية اليوم وخاضها بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يعود لقائمة الملكي لمباراة شاختار دونتسك، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.ويستعد نادي ريال مدريد إلى السفر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى "أوكرانيا" لمواجهة منافسه الأوروبي يوم، الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وكان زيدان يعتمد على  ماريانو دياز مهاجم الفريق البديل في ظل غياب بنزيما في ثلاث مباريات متتالية ونجح في تسجيل هدفين أمام فياريال وإنتر ميلان.

جدير بالذكر أن مع عودة بنزيما، يتبقى في إصابات ريال مدريد كل من سيرجيو راموس، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا، إدين هازارد، فيدريكو فالفيردي ولوكا يوفيتش.

وكشف تقرير إسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد، أمام ألافيس، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.


وتعرض هازارد للإصابة في الدقيقة 28 من مباراة ريال مدريد وألافيس، وتم استبداله بالبرازيلي رودريجو.

وذكرت إذاعة " كادينا كوبي" الإسبانية، أن التشخيص المبدئي لإصابة هازارد، كشف عن معاناة اللاعب من إنزعاج عضلي في الفخذ الأيمن.

وفاز فريق ألافيس على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهمان أمس، السبت.

هدف المباراة الأول أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوسيلو الهدف الثاني لألافيش في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادحًا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونجح كاسميرو في تقليص الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 86 لكنه لم يشفع لفريقه الذي تلقى الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألافيس للنقطة  13 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في المركز الرابع.

يذكر أن ريال مدريد فوزًا سهلا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، الأربعاءالماضيـ في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.

وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال فى الدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.

وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.
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