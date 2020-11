يسير بصعوبة.. لحظة مغادرة بايدن عيادة طبيبه.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة خروج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من المستشفى، عقب تعرضه لإلتواء في القدم، أثناء اللعب مع كلبه.

وكشف كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تطورات حالته الصحية عقب تعرضه لإلتواء في القدم.

وقال طبيب بايدن في بيان له وفق ما نقلته فضائية "اي بي سي نيوز" الأمريكية: "تظهر الأشعة السينية الأولية أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على صورة مقطعية إضافية لمزيد من التوضيح".

وكان بايدن، قد تعرضت لإلتواء في قدمه، أثناء اللعب مع كلبه.

وقرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين الناطقة باسم حملته الانتخابية، كايت بدينفيلد، في منصب مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض.

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جين ساكي لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث عملت في منصب مسئولة التواصل بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فيما عين بايدن فريقا نسائيا كاملا مسئولا عن التواصل داخل البيت الأبيض بقيادة كيت بيدنجفيلد.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur