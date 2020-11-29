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أخبار العالم

سيفحصه طبيب عظام.. إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.. تفاصيل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:39 م
إصابة بايدن بعد سقوطه
إصابة بايدن بعد سقوطه اثناء اللعب مع كلبه
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قسم الخارجي
أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتواء في الكاحل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت حملة الرئيس المنتخب جو بايدن أنه انزلق بينما كان يلعب مع كلبه، وأصيب بالتواء في الكاحل.

وأوضحت الحملة أن بايدن سيتم فحصه من قبل طبيب العظام كإجراء احترازي للاطمئنان عل حالته.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية في نوفمبر الجاري، فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يشكك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في نتائج الانتخابات متحدثا عن  وقوع تزوير واسع النطاق.

ويواصل بايدن الاستعداد لتسلم السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، معلنا عن أسماء المناصب القيادية في إدارته.

من جانبه، تعهد ترامب بتسليم السلطة إلى بايدن حال تصويت المجمع الانتخابي لصالحه، لكنه تراجع بعد ذلك عن تلك التصريحات.
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