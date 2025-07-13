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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد ذهبيتين بمنافسات تحت 17 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

بطولة العالم للخماسي الحديث
بطولة العالم للخماسي الحديث
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بميداليتين ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 17 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.
و جاء تتويج زوجي الآنسات المكون من فريدة خليل و للي فرج بالميدالية الذهبية عقب حصدهما  1230 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي الكازاخستاني في المركز الثاني برصيد 898 نقطة.
فيما جاء تتويج زوجي الشباب المكون من عبد الرحمن فاروق و ياسين حامد بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1354 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي الكازاخستاني في المركز الثاني برصيد 1193 نقطة، والزوجي البولندي في المركز الثالث برصيد 1014 نقطة .
وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، والدكتور اسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، ، 
وإسماعيل لينجاني  سكرتير الاتحاد الافريقي للخماسي الحديث ورئيس الاتحاد المالي للعبة، و رفائيل أكوستا وإدڤيناس كرونجلاكاس عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، و الدكتور ناصر الوليد رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث ،والدكتورة إيناس حزين المدير التنفيذي لشركة الخماسي الحديث للتنمية والاستثمار الرياضي 
وعقب التتويجات قام المهندس شريف العريان و اسماعيل موسى والدكتور ناصر الوليد بتكريم لاعبي منتخب الكويت  بدر الشهيبي و نمر الظافري على ، تكريم خاص على آدئهم المتميز في البطولة.
وبميداليتي اليوم ترفع  مصر رصيدها من الميداليات في البطولة إلى  12 ميداليات حتى الآن ، بواقع  9 ذهبيات ، وفضيتين ،  وبرونزية واحدة.
وشهدت بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.

ذهبيتين بمنافسات التتابع بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث فريدة خليل للي فرج عبد الرحمن فاروق

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