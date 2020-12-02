3.8 مليون جنيه لدق آبار ارتوازية وإحلال وتجديد شبكات مياه قرى بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه قرية عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلو متر قطر 6 بوصة بتكلفه مليون جنيه لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه قريه نقنق بطول 3 كيلو متر بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة تبلغ مليون جنيه لتخدم 6 آلاف نسمة هذا إضافة إلى توصيل خط مياه بطول 200 متر قطر 6 بوصة لنجع العوامية.





وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم دق ثلاث ابار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة وذلك بمحطة مياه اولاد الشيخ والتي تضخ مياهها لقرية أولاد الشيخ وتغذى 10 الاف نسمة ومحطة مياه مزاتا شرق والتي تغذى قرية مزاتا ونجوعها وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة ومحطة مياه عرب العطيات القبلية والتي تغذيه قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.



وكان اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد وقع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وان المشروع يخدم 16 ألف نسمة ويضم المشروع تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلو متر ومحطة رفع صرف صحى وخط طرد.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع عقد المشروع مسئولي الشركة المنفذة والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.