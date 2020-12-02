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رياضة

سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن لاعب وسط الزمالك لمدة 5 مواسم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع محمد حسن، لاعب نادي الزمالك، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت إن محمد حسن لاعب الزمالك وقع على عقود الانتقال للفريق لمدة خمسة مواسم، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرًا على تحقيق أهداف وطموحات النادي في مشاركته الأولى بالدوري الممتاز.

وتبذل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مجهودات كبيرة لإنهاء كافة الصفقات التي طلبها هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والتي اختارها بعناية فائقة على أسس علمية وفنية مدروسة.
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