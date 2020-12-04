حملة لمكافحة الحشرات الطائرة في الإسماعيلية

انطلقت حملة مكافحة الذباب والناموس من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة و القرى التابعة له و الوحدة المحلية بالمستقبل، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ و اللواء جمال مسعود السكرتير المساعد للمحافظة، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.





واستهدفت الحملة و التي تستمر من 3 إلي 5 أيام المناطق التالية و هي ( المستقبل – المجاورات – الدائري – قرية الحجاز – الضبعية – الفردان – عين غصين +- نفيشة – أبوعطوة – ميدان عرابي – ميدان مصطفي كامل – السلطان حسين – عرايشة مصر – البحري – السكة الحديد – شارع رضا – الخامسة – الجامعة القديمة – المستشفي العام – الشارع التجاري – الكاكولا – الحرفي – سوق الحرفي )





و تتحدد فترة أستمرار الحملة حسب متطلبات كل مكان بحد أقصى خمسة أيام.





وفي سياق اخر، نظمت مديرية التموين بمحافظة الاسماعيلية ، حملة مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 28 مخالفة .

وشملت الحملة، ضبط 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 مخالفات لعدم وجود حمل شهادة صحية، 2 مخالفة سلع مجهولة المصدر ، 5 مخالفات لأستخدام لافتة مخالفة لشروط الترخيص، 1 مخالفة لعدم الإعلان الأسعار ، وتحرير 1 مخالفة لإنتاج خبز غير متطابق للمواصفات و 6 مخالفات لتكريت أدوات التعجين ، 3 مخالفات لعدم أعطاء بون صرف للمواطن بالمخابز و 1 لتجميع دقيق مدعم 82 % . وخلال الحملة التي قامت بها المديرية بأبوعطوة دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط مصنع بدون ترخيص وبحوزته سلع مجهولة المصدر والتي تضمنت 900 كمامة و 100 بنطلون.

وتمكنت الحملة بحي ثان من ضبط محل مستلزمات شيشة وبحوزته 490 علبة سجائر و 98 عبوة زيت شيشة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية.

كما تمكنت الحملة خلال التفتيش بالمخابز من ضبط مخبز سياحي بمركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته 7 شكائر دقيق مدعم 82 % لحيازتها لها بدون وجه حق.

اقرا ايضا: صحة الإسماعيلية تنعى طبيب الغلابة: كان مثالًا للإخلاص والعطاء



