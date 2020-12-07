شاهد.. وصول الرئيس السيسي للقاء عمدة بلدية باريس

وصل الرئيس السيسي إلى مقر بلدية باريس للقاء عمدتها، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، وفقا لما افاد به مراسل إكسترا نيوز، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.







و استقبل قصر الإليزيه ، بفرنسا ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في موكب حافل ، واستقبال تاريخي





