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شاهد.. وصول الرئيس السيسي للقاء عمدة بلدية باريس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:45 م
مقر بلدية باريس
مقر بلدية باريس
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فرح علاء الخولي
وصل الرئيس السيسي إلى مقر بلدية باريس للقاء عمدتها، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، وفقا لما افاد به مراسل إكسترا نيوز، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

واستقبل قصر الإليزيه ، بفرنسا ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في موكب حافل ، واستقبال تاريخي

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى بقصر الإنفاليد الوطني بباريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسي نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.


وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا.
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