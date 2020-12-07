أحمد موسى: استقبال السيسي الحافل في فرنسا أمات أعداء مصر من الغيظ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي ماكرون استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة كبيرة تليق بالدولة المصرية؛ موضحا أن استقبال الرئيس بفرنسا كان بموكب مهيب رغم وجود كورونا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان استقبال السيسي بهذه الطريقة الجميلة، أدت الي موت أعداء الدولة المصرية بغيظهم؛ منوها بأن العلاقات المصرية والفرنسية فى منتهي القوة عدا ملف حقوق الانسان.





وأكد موسى، أن الرئيس السيسي تحدث عن انه مسئول عن حماية المصريين من التنظيم الإخواني الارهابي الذي يسعى الي اسقاط الدولة والسيطرة على الشعب منذ 90 عاما.





وأوضح موسى، أن مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني تمارس حقوقها بكامل الحرية؛ منوها بان البعض القليل هو من يحاول تشويه الدولة المصرية.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.