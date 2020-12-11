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فن

شبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:23 ص
شبهية ميرنا المهندس
شبهية ميرنا المهندس
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شروق ابراهيم
أثارت شبيهة الفنانة ميرنا المهندس حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام الدورة ال ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٢.

وخرجت شبيهة ميرنا المهندس عن صمتها لتكشف حقيقة صلة القرابة مع الفنانة الراحلة قائلة: عبر موقع تويتر"انا اسمي ندى اكرم و مش اخت ميرنا المهندس الله يرحمها بس ده شرف ليا ⁧‫#ميرنا_المهندس‬⁩".


أثيرت حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا لاسيما تويتر، بعد انتشار عدة صور لفتاة تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية. 

وتصدر هاشتاج #شبيهة_ميرنا_المهندس ، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتسائل النشطاء عن هوية تلك الفتاة، التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم. 

وبدأت مساء اليوم فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور النجوم، الذين بدأوا في التوافد على السجادة الحمراء قبل ساعات. 

وكان أبرز الحضور في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، كلًا من: رانيا يوسف، إلهام شاهين، ليلى علوي، أروى جودة، يسرا، نيللي كريم، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، لبلبة، ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد الفيشاوي وزوجته، تامر حبيب، أمير المصري، أحمد مجدي، يسرا اللوزي، غادة عادل، درة، سندرا نشأت، ميساء مغربي، أمير شاهين وزوجته، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، ريهام عبد الغفور، هنا شيحة، تارا عماد، صفاء جلال، نهال عنبر، توني ماهر، مريم الخشت، يوسف عثمان، داليدا خليل، جومانا مراد، أسماء حلال، الاعلامية بوسي شلبي، سمية الخشاب، تيم مصطفى قمر. 
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