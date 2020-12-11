شبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة

أثارت شبيهة الفنانة ميرنا المهندس حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام الدورة ال ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٢.

وخرجت شبيهة ميرنا المهندس عن صمتها لتكشف حقيقة صلة القرابة مع الفنانة الراحلة قائلة: عبر موقع تويتر" انا اسمي ندى اكرم و مش اخت ميرنا المهندس الله يرحمها بس ده شرف ليا ⁧‫#ميرنا_المهندس‬⁩".

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا لاسيما تويتر، بعد انتشار عدة صور لفتاة تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية.





وتصدر هاشتاج #شبيهة_ميرنا_المهندس ، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتسائل النشطاء عن هوية تلك الفتاة، التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.



