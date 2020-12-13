بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (45) مسجدًا الجمعة القادمة وذلك في (12) محافظة وذلك

في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى





وقالت الوزارة يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (596) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة (بإذن الله) هي على النحو التالي:





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من ناحية اخرى حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة 18 / 12 / 2020م تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج”.





وأكد وزير الأوقاف أن أهل العلم على أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقد قالوا : درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ ” (صحيح البخاري) .





وتابع: وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره ، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا ، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه ، وعلى أخيه الإنسان ، وعلى مجتمعه ، وعلى الإنسانية جمعاء ، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني ، والأخذ بأسباب العلم ، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء ، حيث قال سبحانه وتعالى : ” فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” .



