الأعلى للشئون الإسلامية: الدين الإسلامي وجه الإنسان بحماية نفسه والآخرين..فيديو





وأضاف هندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الدين الإسلامي وجه الإنسان بحماية نفسه وعدم إلقاء نفسه في التهلكة مشيرا إلى أن ذلك يتضمن أيضا حماية الإنسان للأخرين وليس نفسه فقط.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم" مؤكدا أنه يدل على أهمية النفس.





وأشار هندي إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه يجب ألا يدخل إنسان به مرض على إنسان سليم فاذا دخل انسان مريض على معافين فهذه ليس من الدين لأنه يعرض الأخرين للخطر.





وأكد الدكتور طارق محمد صبري مدير الدعوة بأوقاف القاهرة أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ولا تنفك عنها، وأن كل ما يقوي دعائم بناء الدولة الوطنية واستقرارها ؛ يؤدي إلى قوتها ورقيها، وكل ما ينال من بناء الدولة واستقرار الوطن سواء أكان بالتخريب ، أم بالتدمير، أو بالفساد ماديًا كالاستهداف والتفجير والتخريب، أم معنويًا كبث الفتن وترويج الأكاذيب والشائعات، هو من الجوانب التي تبغضها الأديان، حيث إن الأديان جاءت لسعادة البشرية، لا لتعاستها ، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله (عز وجل).

أكد الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ان الدين الإسلامي راعي جميع الجوانب التي يعيشها الإنسان في حياته سواء الجوانب المادية أو النفسية مؤكدا أن هناك معيار للوسطية والتي تميز الدين الإسلامي.