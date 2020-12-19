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حوادث

مصرع سائق في انقلاب سيارة على طريق شبرا بنها الحر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:02 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
لقى سائق مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا – بنها الحر، بمحافظة القليوبية، نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يده.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من العميد أمجد محفوظ، مدير المرور، يفيد بتلقيه بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى على طريق شبر - بنها الحر، اتجاه بنها، نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها.

وأخطر اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقلت القوة المعينة على الطريق المشار إليه، وتبين أن قائد السيارة خلال عودته من العمل إلى محافظة كفر الشيخ، انقلبت به السيارة، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

من ناحية اخرى أمرت نيابة بنها بحبس عروس بنها وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لها تهمة الجمع بين زوجين.

وكشفت التحقيقات ان العروس متزوجة منذ 14 يوما وكانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب أخر واتفقا على الزواج ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهب إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية وتزوجا عرفيا.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ببلاغ "ع.ع" ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم بتغيب ابنته "نجلاء" متزوجة من " حسن.م.ع" منذ 14 يوما ولا توجد أي خلافات بينهما حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع" متزوجة منذ 14 يومًا وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية واتفقا سويا على الزواج عرفيا وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها عرفيا بتهمة الجمع بين زوجين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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