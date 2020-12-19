طبيب: إرتفاع نسب الإشغال بمستشفيات العزل بسبب تزايد إصابات كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت استاذ التخدير والرعاية المركزية بمستشفي عين شمس بالعبور للعزل، إن هناك إرتفاعا في نسب الإشغال بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن هناك زيادة يومية في عدد الاصابات بفيروس كورونا.





وأضاف «ثروت» خلال حوار تليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه بعد انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية عادت الحالات تزداد كما كانت في شهر يونيو الماضي.





وتابع استاذ التخدير والرعاية المركزية بمستشفي عين شمس بالعبور للعزل أن الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا تختلف عن الموجة الأولي في سرعة الانتشار بين المواطنين وإعداد الاصابات ولكن ليس لدينا ابحاث علمية تثبت ذلك حتي الآن.





من جانبها قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.





وأضافت " سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.





وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.





وأكدت أن فيروس كورونا فيروس ضعيف يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.



