ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

سلالة جديدة من كورونا تتفشى في بريطانيا.. دول أوروبية تحظر الرحلات الجوية للمملكة المتحدة.. حكومة جونسون تعلن خروج الوضع الصحي عن السيطرة.. ومنظمة الصحة تحذر: الفيروس لديه طفرات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
جونسون يعلن فرض حجر صحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"
منظمة الصحة العالمية تحذر: السلالة الجديدة لكورونا منتشرة في بريطانيا منذ سبتمبر 

استيقظ الشعب البريطاني، صباح اليوم الأحد، على تصريح شديد الخطورة من وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، حيث قال إن  السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة".

وقال هانكوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "لسوء الحظ، كان هذا الفيروس، السلالة الجديدة منه، خارج عن السيطرة.. ويجب علينا السيطرة عليه.. الطريقة الوحيدة التي يمكنك خلالها القيام بذلك هي تقييد الاتصالات الاجتماعية بشكل أساسي، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت المستوى الرابع.

وأضاف هانكوك: "يحتاج كل شخص إلى التصرف كما لو كان مصابًا بالفيروس، وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة عليه والحفاظ على أمان الأشخاص". 

ووصف وزير الصحة البريطاني ما يحدث حاليًا بأنه "نهاية مروعة لما كان عامًا صعبًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التدابير الحالية لحماية الأشخاص، مثل استخدام الأقنعة والحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص، كافية للحماية من المتغير الجديد، قال هانكوك: "ما يهم حقًا هو ألا يتبع الأشخاص (معايير المستوى 4 الجديدة) فقط، بل على الجميع في مناطق المستوى الرابع التصرف كما لو كان لديهم الفيروس لوقف انتشاره إلى أشخاص أخرين.. نحن نعلم فقط أن هذا المتغير الجديد، يمكنك التقاطه بسهولة أكبر من كمية أقل من الفيروس الموجود".

 وأضاف هانكوك: "كل الإجراءات المختلفة التي نطبقها، نحن نحتاج إلى المزيد منها للتحكم في انتشار المتغير الجديد أكثر مما فعلناه للتحكم في انتشار المتغير القديم".

في وقت سابق أمس السبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

وأجبر مستوى الإغلاق الجديد الأكثر صرامة من المستوى 4 على تقليص خطط عطلة عيد الميلاد الخاصة بأكثر من 16 مليون شخص في المملكة المتحدة بشدة.

وأصبحت إيطاليا ثالث دولة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، السبت، بعد هولندا وبلجيكا، فيما تدرس إسرائيل وفرنسا اتخاذ قرار مماثل، حيث أعلن قصر الإليزيه منذ قليل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعًا عاجلًا لتعليق الرحلات مع بريطانيا.

ومنذ قليل، قالت المسئولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وأضافت: "المملكة المتحدة حددت وجود المتغير الجديد في سبتمبر، ورأت أن هذا كان ينتشر في جنوب شرق إنجلترا منذ سبتمبر".

وقالت كيركوف: "من المثير للقلق أن الفيروس ينتشر وأن لديه الكثير من الطفرات".

ورأت المسئولة الفنية في منظمة الصحة العالمية أنه "كلما طال انتشار هذا الفيروس، زادت فرص تغييره، لذلك نحتاج حقًا إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار".

وتدرس الحكومة الإسرائيلية قيودًا جديدة صارمة على الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وسط مخاوف بشأن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك منع الدخول إلى البلاد تمامًا للأشخاص من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وفي حديثه قبل اجتماع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، قال نتنياهو إن الوزراء سيناقشون حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل "حتى يتضح الوضع" فيما يتعلق بمتغيرات فيروس كورونا الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

تحذير خطير لـ وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة

بعد بريطانيا.. شاهد.. الصحة العالمية تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. إسرائيل تستعد لخطوة حاسمة ضد بريطانيا

بعد سلالة كورونا الجديدة.. دول أوروبية تدرس حظر الرحلات من بريطانيا

بلجيكا تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

السجن مدى الحياة عقوبة جنود أمريكيين فعلوا هذه الجريمة في الكويت

القطرية تحت طائلة الحظر في هذه الدولة.. طائراتها جلبت معها مصابي كورونا

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

تطورات الحالة الصحية لـ الكينج محمد منير | القصة كاملة

دعاء عند سماع أذان المغرب لقضاء الحوائج.. ردده على أكبر المستحيلات لتتحقق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟