ضبط 22 طن سكر بمخزن لتعبئة السلع التموينية بالزقازيق لسوء التخزين

كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





كما ترأس، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق.





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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 طن سكر بأحد المخازن لتعبئة السلع التموينية بمركز الزقازيق، وذلك لسوء التخزين، وتم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير محضري جنح صحية للمخالفات المضبوطة.





وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

علي جانب آخر أصيب 8 عمال بحروق واختناقات في حريق بأحد مصانع الملابس بالعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار رجال الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.

في سياق منفصل تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان يفيد انفجار غلاية بخار بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية فى العاشر.





وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي اطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده وتبين إصابة 8 من عمال المصنع وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

علي جانب آخر أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي ببلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.





وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بدائرة المركز .

علي الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس تلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.