بلجيكا تدخل الموجة الثالثة لكورونا وتسجل ألف إصابة يوميا

قال مجدي يوسف، مراسل قناة "صدى البلد" في بروكسل، إنه تم تسجيل ألف و600 إصابة جديدة بكورونا اليوم، الأحد، في بلجيكا منها 4 من السلالة الجديدة.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة البلجيكية اتخذت عددًا من القرارات السريعة في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأكد مراسل قناة صدى في بروكسل، أن العلماء في بلجيكا نوهوا بأن الحل الوحيد لمواجهة كورونا هو تخفيض العمالة، وبقاء السكان في منازلهم، والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن بلجيكا دخلت اليوم في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لافتا إلى وجود حالة من التراخي من البلجيكيين في الالتزام خلال الـ 20 يومًا الماضية.





وأردف أنه من الوارد أن يمنع الاتحاد الأوروبي رحلات الطيران والقطارات من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.



