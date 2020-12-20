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رياضة

محمود الخطيب يستقر على بديل طبيب الأهلي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:59 م
الخطيب
الخطيب
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عمرو ابوبكر
كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات ملف بديل خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.


وأكد شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الكابتن محمود الخطيب تواصل مع الكابتن أحمد عبدالعزيز من أجل استشارته بشأن بديل خالد محمود، طبيب الفريق السابق الذي تقدم باستقالته".


وتابع: "الخطيب استقر على اسم من 3 أسماء تم عرضها عليه ولكن الإعلان سيكون عقب عودة بعثة الفريق من النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا".


وأفصح شوقي، عن أخر مستجدات حالة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي كلفه مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في النيجر، بعد إصابته بفيروس كورونا.


وأكد شوقي أن الدماطي خضع لمسحة طبية من أجل الاطمئنان على سلامته ورفض مرافقة البعثة خوفًا على اللاعبين وكافة أعضاء البعثة بعد علمه إصابته بفيروس كورونا.


وأكمل: "أتواصل مع الدماطي بشكل مستمر وهو في الحجر الصحي وصحته جيدة".
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