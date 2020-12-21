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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بــ نيامي استعدادًا لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالنيجر إستعدادًا لمواجهة سونيديب بعد غد الأربعاء  في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 
ووصلت بعثة الفريق إلى نيامي عاصمة النيجر بقائمة تضم ٢١ لاعبًا هم: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير".
 
وحرص السفير نبيل مكي، سفير مصر بالنيجر، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم، واطمأن على كل إجراءات خروج البعثة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.
 
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة في النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة، بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.

وتابع عبد الحفيظ إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الشكر إلى عمرو السحراوي، المقيم في النيجر، على المجهود الكبير الذي بذله مع بعثة الأهلي، وحرصه على التواصل والمتابعة المستمرين من أجل إنهاء كل الترتيبات وتذليل جميع العقبات، والتنسيق المستمر معه منذ تأهل فريق سونيديب إلى دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السحراوي على التواجد في مطار ديوري هاماني، من أجل متابعة كل الإجراءات الإدارية مع بعثة الأهلي، وتسهيل خروج البعثة والتحرك عبر وسائل التنقل التي تم حجزها، لتكون تحت تصرف بعثة الأهلي خلال وجودها في النيجر، ولحين انتهاء مهمة الفريق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار ديوري هاماني بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.




 
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