بدء امتحانات شهر مارس مع انتظام الدراسة في المدارس اليوم

تنطلق اليوم السبت امتحانات شهر مارس 2026 ، في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت في مختلف محافظات الجمهورية .

بينما تبدأ امتحانات شهر مارس 2026 غداً الأحد في باقي المدارس التي تطبق اجازة السبت بجميع محافظات الجمهورية.

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026

يتم إعداد امتحانات شهر مارس 2026 على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس

يتم اعداد كل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026 من 3 نماذج مختلفة

تتولى الإداراة التعليمية مسئولية تصوير امتحانات شهر مارس 2026 ، ولا تحمل المدارس أي أعباء مالية

تعقد امتحانات شهر مارس 2026 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل مصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

تعد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 من خلال أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة كتيب التقييمات ، ويحذر مخالفة ذلك، وتقع المسئولية على واضع الامتحان وعلى الموجهين العموم متابعة هذا الأمر جيدا

سيتم تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم في امتحانات التربية الدينية ، طبقا لما ورد بمواصفات الورقة الامتحانية

تم تكليف موجهي الصفوف الأولى بتطبيق ما ورد بالمادة الرابعة والخامسة بالقرار الوزاري ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بكل دقة

امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ،سوف تشمل :

اسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜

اسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥٪؜

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الموجهون سوف يقوموا بوضع أسئلة امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، مشددة على أنه سيتم إعداد ٣ نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المسموح لهم بآداء امتحانات شهر مارس ورقياً وليس إلكترونيا على التابلت هم :

طلاب المنازل

طلاب الخدمات

طلاب المدارس الخاصة

الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ومدارسهم غير متصلة بشبكة الانترنت

أي طالب يتعذر في آداء الامتحان إلكترونيا لأسباب تقنية مفاجئة ، وهنا يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء آداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الورقي الذي يتم اللجوء إليه في الحالات سابقة الذكر ، يكون هو ذات الامتحان الإلكتروني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان