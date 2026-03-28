أسعار النفط تقفز وسط تقديرات بطول أمد حرب إيران
الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء
بدء امتحانات شهر مارس مع انتظام الدراسة في المدارس اليوم
جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية فساد التموين.. اليوم
حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تجيب
الفيلم المصري"القصص” يفوز بجائزة بمهرجان دياجونال للسينما النمساوية
أحمد شوبير: مدرب الأهلي يطالب النادي بتقديم الدعم الكامل للفريق حاليا
صفارات الإنذار تدوي في أرجاء عدد من مدن الاحتلال .. ماذا يحدث؟
نفرتيتي محور مسلسل فرنسي جديد يلفت الأنظار في منتدى صناعة المسلسلات
إبراهيم فايق: جمهور الأهلي يضغط بذكاء.. وإبراهيم عادل يقترب من القلعة الحمراء
عبد العزيز مخيون: إعلان الخطيب وحسن شحاتة رسالة دفء وصلت للملايين
أحمد شوبير: إدارة الأهلي ستدعم ييس توروب حتى نهاية الموسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء امتحانات شهر مارس مع انتظام الدراسة في المدارس اليوم

ياسمين بدوي

تنطلق اليوم السبت امتحانات شهر مارس 2026 ، في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت في مختلف محافظات الجمهورية .

 بينما تبدأ امتحانات شهر مارس 2026 غداً الأحد في باقي المدارس التي تطبق اجازة السبت بجميع محافظات الجمهورية.

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026 

  • يتم إعداد امتحانات شهر مارس 2026 على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس
  • يتم اعداد كل امتحان من  امتحانات شهر مارس 2026  من 3 نماذج مختلفة
  • تتولى الإداراة التعليمية مسئولية تصوير  امتحانات شهر مارس 2026  ، ولا تحمل المدارس أي أعباء مالية
  • تعقد  امتحانات شهر مارس 2026 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل مصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  • تعد جميع أسئلة  امتحانات شهر مارس 2026  من خلال أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة كتيب التقييمات ، ويحذر مخالفة ذلك، وتقع المسئولية على واضع الامتحان وعلى الموجهين العموم متابعة هذا الأمر جيدا
  • سيتم تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم في امتحانات التربية الدينية ، طبقا لما ورد بمواصفات الورقة الامتحانية
  • تم تكليف موجهي الصفوف الأولى بتطبيق ما ورد بالمادة الرابعة والخامسة بالقرار الوزاري ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بكل دقة

امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ،سوف تشمل :

  •  اسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜
  • اسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥٪؜ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الموجهون سوف يقوموا بوضع أسئلة امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، مشددة على أنه سيتم إعداد ٣ نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المسموح لهم بآداء امتحانات شهر مارس ورقياً وليس إلكترونيا على التابلت هم :

  • طلاب المنازل 
  • طلاب الخدمات 
  • طلاب المدارس الخاصة 
  •  الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ومدارسهم غير متصلة بشبكة الانترنت 
  • أي طالب يتعذر في آداء الامتحان إلكترونيا لأسباب تقنية مفاجئة ، وهنا يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء آداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الورقي الذي يتم اللجوء إليه في الحالات سابقة الذكر ، يكون هو ذات الامتحان الإلكتروني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

بملابس أنيقة.. أسما إبراهيم تتألق في إيطاليا

السكر

علاقة البطاطس المقلية بمرض السكري

البقلاوة

طريقة عمل البقلاوة بمذاق احترافي للمبتدئين

بالصور

الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء

أكلات ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي
بعد التعرض للمطر.. تجاهل هذه الأعراض يسبب مضاعفات صحية

ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

تناوله يوميًا يؤذي الجسم.. كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

فيديو

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

