جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية فساد التموين.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت 28 مارس 2026، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة التموين".

وقررت المحكمة في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين"؛ بعد قيام البدالين التموينين بدءا من المتهم الـ 18 إلى المتهم 36 في القضية، بالتصالح، ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.

كما تم إخلاء سبيل جميع المتهمين؛ لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح في القضية، وإتمام سداد كل المبالغ المالية والغرامات الواردة في أوراق القضية.

وكانت المحكمة قد أمرت- في جلسة سابقة- بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين في القضية.

بداية كشف القضية

يذكر أن النيابة العامة سبق أن أحالت المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة، كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.