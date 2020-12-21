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رياضة

سموحة 2003 يفوز على الجونة 2 - 1 في بطولة الجمهورية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:53 م
سموحة 2003
سموحة 2003
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حسام الحارتي
فاز فريق 2003 لكرة القدم بنادى سموحة على ضيفه الجونة بنتيجة 1/2، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل بنادى سموحه ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أحرز الهدف الأول لسموحة اللاعب محمد عصام "صومع" فى الدقيقة "3" من المباراة وأضاف حازم حسن الهدف الثانى فى الدقيقة "30".

ورفع سموحة رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثانى فى جدول ترتيب الفرق.

يقود فريق سموحة:
الكابتن عبد الله محمد مدير فنى، الكابتن هشام محمد إدارى الفريق ، مدحت عبد الرازق مدرب، الكابتن أحمد حيدر مدربا للحراس ، عماد حمدى أخصائى الإصابات والتأهيل، ورئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.

يترأس قطاع الكرة بنادى سموحة الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.
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