ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معهد روبرت كوخ: ظهور السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا أمر محتمل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:52 م
أنباء عن ظهور السلالة
أنباء عن ظهور السلالة الجديدة المتحورة من كورونا في ألمانيا
Advertisements
قسم الخارجي
أفاد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه من المحتمل أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس المعهد الألماني إن البيانات لم تؤكد وجوده بعد.

وأعلن معهد روبرت كوخ اليوم، الثلاثاء، رصد 19528 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى مليون و530180 حالة. 

وأضاف المعهد أنه تم رصد 731 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألمانيا، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا قد  أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

الارتفاع مستمر.. ألمانيا تسجل ما يقرب من 17 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

حقيقة توجه الحكومة الكويتية لفرض حظر التجوال

خلال يوم.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة و731 حالة وفاة بكورونا

ترشيحاتنا

صفقة سوبر في يناير.. الأهلي يضع سيناريو جديدا للتخلص من جيرالدو

السبب الحقيقي وراء سماع "طقطقة" في السيارة

هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الأذان .. الإفتاء تجيب

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

عيار 21 بـ 809 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة