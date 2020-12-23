"خدمة اجتماعية صحة الدقهلية" الأولى في مصر برعاية الأطفال كريمي النسب..صور

أعلن الدكتور سعد عبد اللكيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الاربعاء، حصول إدارة الخدمة الاجتماعية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية على المركز الأول كأفضل إدارة في رعاية الأطفال كريمي النسب على مستوى الجمهورية.





واضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء ضمن فعاليات المؤتمر الاول للرعاية الصحية والاجتماعية الأطفال المعثور عليهم والمشترك بين وزارتي الصحة والتضامن بمقر اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب بالقاهرة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .





واشار وكيل الوزارة الى ان لمديرية الصحة بالدقهلية دورا بارزا في توفير كافة أنواع الرعاية لرعاية الأطفال كريمي النسب بما في ذلك العلاج والأدوية مجانًا وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لهم.





كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لجميع العاملين بادارة الخدمة الاجتماعية من اخصائيين وغيرهم ولمديرية التضامن بالدقهلية متمنيا استمرار هذا التعاون المثمر والتنسيق المتميز لخدمة هؤلاء الأطفال ورعايتهم.



