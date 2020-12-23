"خدمة اجتماعية صحة الدقهلية" الأولى في مصر برعاية الأطفال كريمي النسب..صور

أعلن الدكتور سعد عبد اللكيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الاربعاء، حصول إدارة الخدمة الاجتماعية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية على المركز الأول كأفضل إدارة في رعاية الأطفال كريمي النسب على مستوى الجمهورية.
واضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء ضمن فعاليات المؤتمر الاول للرعاية الصحية والاجتماعية الأطفال المعثور عليهم والمشترك بين وزارتي الصحة والتضامن بمقر اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب بالقاهرة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .
واشار وكيل الوزارة الى ان لمديرية الصحة بالدقهلية دورا بارزا في توفير كافة أنواع الرعاية لرعاية الأطفال كريمي النسب بما في ذلك العلاج والأدوية مجانًا وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لهم.
كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لجميع العاملين بادارة الخدمة الاجتماعية من اخصائيين وغيرهم ولمديرية التضامن بالدقهلية متمنيا استمرار هذا التعاون المثمر والتنسيق المتميز لخدمة هؤلاء الأطفال ورعايتهم.
كما قام الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بجولة بمدينتي ميت غمر والسنبلاوين تفقد خلالها الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة والتى سيتم تجهيزها لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وفي اطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا .
فيما جرى المرور على بعض النوادي الرياضية وغيرها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.
كما أشار وكيل الوزارة الى انه فور وصول اللقاح لمحافظة الدقهلية ستكون الاولوية في توزيعه للاطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي وكبار السن.
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