ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإنتاج الحربي: البنادق والمسدسات والقواذف والرشاشات المصرية تضاهي أجود المعايير العالمية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:08 م
المهندس عاصم أبو
المهندس عاصم أبو الخير، رئيس قطاعات إنتاج الأسلحة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس عاصم أبو الخير، رئيس قطاعات إنتاج الأسلحة بوزارة الإنتاج الحربي، إنه يوجد بمصنع 300 الحربي ثلاث قطاعات رئيسية لإنتاج الأسلحة، أولها قطاع لإنتاج البنادق، والثاني هو قطاع لإنتاج المسدسات والقواذف، والأخير هو قطاع الرشاشات. 

وأضاف "أبو الخير" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المنتجات تصنع من الألف إلى الياء داخل المصنع ، موضحًا أنه بدعم القيادة السياسية يتم عمل كل فترة عملية تطهير عن طريق التعاون مع الشركات الكبرى.

وتابع أن الغرض الأساسي من القطاع هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والدعم الفني لقطع الغيار، لافتا إلى أنه "أصبحنا مع قدم المساواة مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للأسلحة بنفس الجودة".

وأشار إلى أن هناك خطوط لإنتاج أجزاء الرشاش المتعدد مرورا بعمليات الجودة، حتى الوصول إلى المنتج النهائي، حيث أن يتم المرور بجميع المراحل النهائية للوصول إلى منتج يتم اختباره داخل الورشة قبل اختباره في ضرب النار.

وأفاد أن أهم مجمع موجود بالمصنع هو مجمع جسم الرشاش، متابعًا أنه يتم التخطيط أن يكون الطاقة الإنتاجية تصل إلى حوالى ألف رشاش لكل وردية في العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفد عسكري سوداني يزور شركات ووحدات الإنتاج الحربي

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مُجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

صناعة النواب تفند مزايا إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الألواح الشمسية

مؤسسة صناعية متطورة.. تعرف على إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال 2020

مصنع «300 حربي» يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100%

ترشيحاتنا

بيج رامي يصل مطار القاهرة قادما من نيويورك بعد التتويج بالبطولة العالمية

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

بعد ظهوره مع حبيبته الجديدة.. القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة