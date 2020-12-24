الإنتاج الحربي: البنادق والمسدسات والقواذف والرشاشات المصرية تضاهي أجود المعايير العالمية

قال المهندس عاصم أبو الخير، رئيس قطاعات إنتاج الأسلحة بوزارة الإنتاج الحربي، إنه يوجد بمصنع 300 الحربي ثلاث قطاعات رئيسية لإنتاج الأسلحة، أولها قطاع لإنتاج البنادق، والثاني هو قطاع لإنتاج المسدسات والقواذف، والأخير هو قطاع الرشاشات.





وأضاف "أبو الخير" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المنتجات تصنع من الألف إلى الياء داخل المصنع ، موضحًا أنه بدعم القيادة السياسية يتم عمل كل فترة عملية تطهير عن طريق التعاون مع الشركات الكبرى.





وتابع أن الغرض الأساسي من القطاع هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والدعم الفني لقطع الغيار، لافتا إلى أنه "أصبحنا مع قدم المساواة مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للأسلحة بنفس الجودة".





وأشار إلى أن هناك خطوط لإنتاج أجزاء الرشاش المتعدد مرورا بعمليات الجودة، حتى الوصول إلى المنتج النهائي، حيث أن يتم المرور بجميع المراحل النهائية للوصول إلى منتج يتم اختباره داخل الورشة قبل اختباره في ضرب النار.





وأفاد أن أهم مجمع موجود بالمصنع هو مجمع جسم الرشاش، متابعًا أنه يتم التخطيط أن يكون الطاقة الإنتاجية تصل إلى حوالى ألف رشاش لكل وردية في العام.