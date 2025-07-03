400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي

أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطة موسعة لطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع، من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد شريف الشربيني، خلال حواره ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي أم سي، أن الوزارة طرحت 15 ألف وحدة في مايو الماضي، ويجري حاليًا طرح 100 ألف وحدة إضافية خلال شهر يوليو الجاري، مخصصة لفئة محدودي الدخل، وذلك في إطار خطة أوسع تشمل إتاحة المزيد من الفرص السكنية لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن السوق العقاري المصري أصبح أكثر نضجًا واستعدادًا للترويج الخارجي، بفضل التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع، والتي توفر أنماط سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في الداخل والمصريين في الخارج، وكذلك العملاء الأجانب.