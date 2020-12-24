إعدام 5 أطنان مخلل وغلق مصنع مخالف في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أولاد صقر.

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وأشار إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات به جزء يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية بمركز أولاد صقر، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق جزئي للمصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٥ أطنان و ٣٥٠ كجم ملح ومخللات مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، المراكز الطبية بالزقازيق وبلبيس، لمعاينة واختيار الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بمحافظة الشرقية بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، حيث تفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بالشوبك بمجمع الخدمات بمركز الزقازيق، ومكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها، والتأكد من توافر أماكن لإستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم، وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، وذلك استكمالاً لجولة أمس لتفقد عدد من أماكن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتي بعد إستلام معالي وزيرة الصحة الدفعة الأولي للقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية يتم توفير لقاح الفيروس بها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقي إلي أن لقاح فيروس كورونا الصيني تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، حيث يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إتاحة اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتوفير شحنات أخري تباعًا خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما سيتم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" للحصول علي المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.