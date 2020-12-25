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فن

ماذا قالت يسرا عقب إصابتها بـ فيروس كورونا؟ وحقيقة ظهورها اليوم مع أبلة فاهيتا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:08 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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صدى البلد
كاد الآلاف بل الملايين من عشاق الفنانة يسرا، أن يستمعون إلى دقات قلوبهم، بسبب تخوفهم على الحالة الصحية للفنانة، عقب تأكد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما كشفه مصدر لـ موقع «صدى البلد». 

ومنذ لحظة إعلان إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا، أثار الأمر قلقا في الوسط الفني خاصة ان الفنانة يسرا كانت منذ أيام في احد الحفلات التي خالطت فيها عدد من النجوم والإعلاميين. 


وقالت يسرا في تعليق مقتضب لـ «صدى البلد»: إنني بخير وبصحة جديدة والتزم بكل التعليمات الخاصة بوزارة الصحة وحاليا أقيم في العزل المنزلي وأطلب من الجميع الدعاء لى. 

يسرا احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

 

يسرا في لايف من الدوبليكس

وفي مفاجأة، من المقرر أن تحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تتحدث «يسرا» خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وستكشف أسم الفيلم الذى تسبب فى شهرتها، و ستغنى أغنية 3 دقات و تروي أول مرة يدق قلبها وأشياء كثيرة عن عملها.
 
أبلة فاهيتا عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.


أخر ظهور تلفزيوني 

الفنانة يسرا، ظهرت مؤخرًا من خلال مسلسل «خيانة عهد»، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان «نجم العرب» الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.  


مساندة تركى ال الشيخ 

هذا فيما حرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعم الفنانة يسرا بعد اصابتها بفيروس كورونا ونشر تدوينة من خلال حسابة عبر فيسبوك.

وكتب ال الشيخ: "الف سلامه للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي وأتمنى لها الشفاء العاجل".

  

 أمير طعيمة يدعم يسرا

كما حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على دعم الفنانة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‏تمنياتي القلبية للصديقة الغالية جدا علي قلبي الفنانة الكبيرة يسرا بالشفاء العاجل". 

 

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

تتلقى الفنانة يسرا، العلاج في الوقت الراهن ويتابع حالتها عدد من الأطباء المختصين، لحين التأكد من شفائها التام.
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