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أخبار البلد

الصحة توضح تعليمات لمخالطي مصابي كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، تعليمات للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلية.

ونصحت الوزارة ، باتباع الإرشادات التالية، و يتم تنفيذها لمدة 14 يوم من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة.

أثناء العطس أو الكحة غط الأنف والفم بمنديل ورقي، ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فوزا بالماء والصابون.

تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر والتأكد من أن المساحة المشتركة (مثل المطابخ والحمامات جيدة التهوية (مع إبقاء النوافذ مفتوحة(.

يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند المخالطة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة لرعايتك.

خصص مكان منعزل بالمنزل، كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات.

عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة.
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