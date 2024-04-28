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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثة هاتفية مرجحة بين بايدن ونتنياهو اليوم.. ما فحواها؟

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن اتصالًا مرجحًا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيجرى اليوم.

ومن المتوقع أن يتم الحديث فيه عن صفقة التبادل مع حركة حماس وعملية اجتياح مدينة رفح جنوب غزة التي من المرتقب أن تنفذها إسرائيل.

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الاثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

ونص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وأفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.

نتنياهو بايدن القناة 12 الإسرائيلية

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