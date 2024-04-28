محادثة هاتفية مرجحة بين بايدن ونتنياهو اليوم.. ما فحواها؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن اتصالًا مرجحًا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيجرى اليوم.

ومن المتوقع أن يتم الحديث فيه عن صفقة التبادل مع حركة حماس وعملية اجتياح مدينة رفح جنوب غزة التي من المرتقب أن تنفذها إسرائيل.

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الاثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

ونص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وأفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.