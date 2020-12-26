ارتفاع الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 818 جنيه منذ أمس الجمعة.







اقرأ أيضا:





بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 935 جنيه مقابل 934 جنيه أمس بفارق جنيه واحد.







ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 701 جنيه مقابل 700 جنيه أمس بزيادة بلغت جنيه واحد.







وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة نحو 545 جنيه مقابل 544 جنيه أمس.





ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت؛ بمتوسط طفيف قدره جنيه واحد في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الجمعة.وبلغ سعر الجنيه الذهب نخو 6544 جنيه و كيلو الذهب نحو 934.96 ألف جنيه، وسجلت اوقية الذهب نحو 29.1 ألف جنيه.وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.