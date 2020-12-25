ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020... تعرف عليها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعه 25 ديسمبر 2020 الذى شهد استقرار على ارتفاعات أمس الخميس بقيمة 3 جنيهات للجرام ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام ، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.


أسعار الذهب اليوم:



الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه.



الذهب عيار 21 سجل 818 جنيها.



الذهب عيار 24 سجل 934.25 جنيه.



الجنيه الذهب 6544 جنيها.



أونصة الذهب 1876 دولارا.


وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـ 828 جنيها.. الذهب ثابت في مستهل التعاملات

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 يسجل 817 جنيها

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام

10 جنيهات تراجعا بأسعار جرام الذهب اليوم السبت 28 نوفمبر 2020

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

عيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

ترشيحاتنا

إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه أثناء جنازة أحمد البكري

بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور

مليونا وفاة في الأسبوع .. أطباء: فيروس كورونا سيتحور مرة أخرى و سيضرب العالم كله

صن داونز يضع شرطا للاستغناء عن سيرينو للأهلي ونجم مونبلييه الفرنسى بديلا

كورونا يتوحش .. في أقل من 24 ساعة وفاة رئيس الزمالك وإصابة فنان وبرلماني .. والإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردده لعلك تصادف ساعة الإجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر