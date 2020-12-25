أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020... تعرف عليها

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعه 25 ديسمبر 2020 الذى شهد استقرار على ارتفاعات أمس الخميس بقيمة 3 جنيهات للجرام ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام ، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.

وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.