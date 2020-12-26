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مرأة

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:21 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها على البحر.

وتألقت بها ياسمين صبري، ببلوفر جذاب باللون الأسود، ومعه بنطال من الجينز باللون الرمادي الفاتح، وانتعلت بوت طويلا باللون البيج، وملون بالفرو من الجانبين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعية، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الطبيعي.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسوارة لليد لإكمال إطلالتها.
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