بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر





وتألقت بها ياسمين صبري ، ببلوفر جذاب باللون الأسود، ومعه بنطال من الجينز باللون الرمادي الفاتح، وانتعلت بوت طويلا باللون البيج، وملون بالفرو من الجانبين.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعية، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه لإكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الطبيعي.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسوارة لليد لإكمال إطلالتها.